У Києві пролунав дзвін пам'яті, який згадуватиме кожного військового загиблого на Донбасі (фото, відео)

Він дзвонитиме в ті дні, коли Україна втрачала воїнів у війні на Донбасі.

На території Міністерства оборони України 14 жовтня вперше "заговорив" Дзвін пам'яті встановлений для того, аби згадувати кожного із загиблих на Донбасі військових.

Під час відкриття і першого удару дзвону був присутній президент України Петро Порошенко, повідомляє його сторінка у Facebook.

Він відзначив, що на День захисника України дзвін одним ударом згадав загиблого українського воїна Михайла Рибака і щоразу згадуватиме кожного, хто загинув за Україну.

"Відсьогодні і назавжди щоранку цей пам’ятний дзвін нагадуватиме нам про доблесних і відважних героїв. Вічна їм пам'ять і слава", - сказав президент.

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За словами помічника міністра оборони Юрія Бірюкова, дзвін пам'яті о 9-й ранку ударом вшановуватиме кожного з полеглих воїнів у війні на Донбасі.

"Це буде кожного дня. І в будні, і в вихідні. І у звичайнісінькі дні, і в найсвятковіші. Щодня дзвін згадуватиме загиблих військових за всі роки. 14 жовтня – один, 15 жовтня – п’ять, 16 жовтня – сім, 17 жовтня – п’ять…”, - пояснив Бірюков.

Протягом року зараз є всього 32 дні, коли дзвін мовчатиме.

Нагадаємо, що Дзвін пам'яті - це частина меморіальної Зали пам’яті загиблих військових, будівництво якої завершується на подвір’ї Міністерства оборони. Створити цю Залу запропонував міністр оборони Степан Полторак, її він "підгледів" під час візиту до Канади у квітні 2017 року.