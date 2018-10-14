У Києві пролунав дзвін пам'яті, який згадуватиме кожного військового загиблого на Донбасі (фото, відео)
На території Міністерства оборони України 14 жовтня вперше "заговорив" Дзвін пам'яті встановлений для того, аби згадувати кожного із загиблих на Донбасі військових.
Під час відкриття і першого удару дзвону був присутній президент України Петро Порошенко, повідомляє його сторінка у Facebook.
Він відзначив, що на День захисника України дзвін одним ударом згадав загиблого українського воїна Михайла Рибака і щоразу згадуватиме кожного, хто загинув за Україну.
"Відсьогодні і назавжди щоранку цей пам’ятний дзвін нагадуватиме нам про доблесних і відважних героїв. Вічна їм пам'ять і слава", - сказав президент.
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За словами помічника міністра оборони Юрія Бірюкова, дзвін пам'яті о 9-й ранку ударом вшановуватиме кожного з полеглих воїнів у війні на Донбасі.
"Це буде кожного дня. І в будні, і в вихідні. І у звичайнісінькі дні, і в найсвятковіші. Щодня дзвін згадуватиме загиблих військових за всі роки. 14 жовтня – один, 15 жовтня – п’ять, 16 жовтня – сім, 17 жовтня – п’ять…”, - пояснив Бірюков.
Протягом року зараз є всього 32 дні, коли дзвін мовчатиме.
Нагадаємо, що Дзвін пам'яті - це частина меморіальної Зали пам’яті загиблих військових, будівництво якої завершується на подвір’ї Міністерства оборони. Створити цю Залу запропонував міністр оборони Степан Полторак, її він "підгледів" під час візиту до Канади у квітні 2017 року.