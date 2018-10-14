Заморські принци в Україні: журналісти розказали історії стосунків українок з іноземними чоловіками (відео)

Ані Лорак, Міка Ньютон, Маша Фокіна Світлана Заліщук - і це далеко не весь список українок, які надали перевагу заморським кавалерам. Та далеко не у всіх казках буде хепі енд.

Іноземні женихи в українських РАЦСах! Привабливі і не дуже, у дорогих смокінгах та валютному взутті. Вони вийшли на своє хтиве полювання і перша здобич уже на підході.

Елітний парфум, дороге авто і годинник за кільканадцять тисяч доларів - стандартний алгоритм зваблення. Кожен у повній бойовій готовності і з повними кишенями кеша. Їх мета: прийти, побачити, закохати, а вже потім - затягнути в ліжко. Дівчатам може пощастити, але можна нарватися і на справжні неприємності. Навіть відомі українки почали виходити заміж за іноземців.

Вражаючі історії від багатих і щасливих, а також від тих, кому пощастило менше. Про це дивіться у сюжеті "Українські сенсації".

Мужчинки з акцентом - поціновувачі українських принад і давно зазіхнули на українське "кудлате золото" і на їхній гарячий борщ. Зазіхнули так, що навіть зірки не встояли: одна за одною почали з незалежного небосхилу падати під ноги заморським чорнобровим. Чого тільки варте весілля народної улюблениці Ані Лорак з турецьким майже принцом, щоправда, готельного бізнесу, - Муратом.

Втекла і актриса радянського кіно Галина Логінова. Попри погрози КДБ наша Галя виходить заміж за сербського біженця Богдана Йововича і народжує дівчинку, яка трохи згодом стане відомою всім Мілою Йовович.

Уже зовсім скоро когорту молодят під іноземним вівтарем поповнить українська співачка Маша Фокіна. Вона знайшла свого американця під пальмами в Маямі і вже хизується коштовною обручкою.

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А обранцем Міки Ньютон став американець Кріс Сааверда, з яким вони разом працюють в одній агенції на голлівудських схилах.

Правило вдалого шлюбу знає і нардеп Світлана Заліщу, яка зовсім недавно проміняла свого Сергія Лещенка з "Блоку Петра Порошенка" на юриста Вейна Джордаша з Британії.

Та якщо одні задають тренд на іноземця звичайного, іншим слід зважити всі за і проти, щоб не нарватися по-дорослому на іноземця надзвичайного. І банальний вислів "доки смерть не розлучить нас" у цьому контексті набуває цілком реальних масштабів. А чого тільки варта американська мрія українки Яни Касьян, що перетворилася у справжню американську історію жахів!

Від любові до ненависті один крок. А між любов'ю в іноземному ліжку існують гроші, зради, насилля та рабство. І не важливо, зірка ти чи проста україночка.

Дивіться в сюжеті, кому з українок за океаном жити стало добре. Як Марина з-під Черкас купила будинок за 18 млн доларів? Як Міс України з Одеси загнуздала партнерів Дональда Трампа та чому Меланія Трамп тримала свого чоловіка подалі від українських красунь? А також відома сваха розповість про свої невдалі стосунки з колегою Ангели Меркель та чому вона втекла від нього зі своєю донькою? І про те, в якій області України причаїлися альфасамці для українських дівчат. І звичайно ж, практичні поради для українських сімей: як жити у злагоді та розуміти одне одного.

Як переконують експерти, сьогодні насправді важко зрозуміти, хто мисливець, а хто жертва. У погоні за щастям молодиці часто забувають про власну гідність і готові переступати через себе.