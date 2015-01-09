У Донецьку в результаті бойових дій загинули 2 мирних жителі
10:51, 09 січня 2015Суспільство
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У Донецьку вчора в результаті бойових дій загинули 2 мирних жителі, ще семеро отримали поранення.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні на сайті мерії. «Вчора, 8 січня, під інтенсивний артобстріл потрапили Київський, Кіровський, Куйбишевський та Петрівський райони міста, є численні пошкодження житлових будинків, інфраструктури і комунікацій міста. Загинуло двоє мирних жителів, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості»,- йдеться в повідомленні.
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У повідомленні наголошується, що ніч в місті пройшла під звуки канонади. Однак станом на ранок в місті не чутно звуки важкої артилерії. Всі системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі.
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