"Секрет простий": у КМДА розповіли, як можна вплинути на ціну за тепло в квартирах

Понад 300 будинків в Києві взяли участь у програмі з енергозбереження.

Опалювальний сезон на порозі, а українці досі не знають, яких цін на газ і тепло очікувати від уряду.

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Переговори з МВФ, який переконує уряд збільшити тарифи, буксируються, тому що Кабмін вкотре відклав неприйнятне для нього рішення. Скорочуються субсидії, а значить їх не вистачить всім, хто розраховує на державну підтримку, розповіли у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв каже, що "впливати на тариф люди не можуть, тому треба впливати на споживання енергоносіїв".

"Секрет простий. Технічні заходи з енергозбереження, які об'єднання власників багатоквартирних будинків втілює коштом державних програм. В цьому будинку були замінені теплопункт, вікна... 9 грн за квадратний метр. 330 будинків в Києві взяли участь в такій програмі. Люди проінвестували 130 млн грн і проінвестувало місто - 240 млн грн. Це реальний механізм впливу на нашу платіжку", - розповів Пантелеєв.