Архієпископ пояснив, як автокефалія української церкви позначиться на житті пересічних вірян

Вірянам більше не доведеться слухати в храмах проповідей про «русский мир» та іншої політичної пропаганди.

Надання Українській православній церкві Томосу на автокефалію стане для вірян ерою значних змін і призведе до зростання контактів УПЦ з іншими церквами та конфесіями.

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Таку заяву під час чату на «Главреді» зробив архієпископ Чернігівський та Ніжинський, секретар Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

Архієпископ припустив, що томос буде надано УПЦ до кінця поточного року.

"Отримання Томосу відкриває можливість до повноцінного спілкування з іншими православними церквами, а також до участі в офіційних контактах з католицькою та протестантською церквами, від чого зараз Українська церква була штучно ізольована. Для пересічних вірян, в першу чергу, зміниться той стан поділу, яке є між православними – хоча не одразу, а в певній перспективі", - акцентував він.

За словами Євстратія Зорі, після зникнення проросійської пропаганди, яка процвітала в храмах УПЦ МП, парафіяни побачать значні переваги. Він підкреслив, що адепти Кремля в рясах нерідко озвучували в церкві політичні гасла.

"Не буде таких ганебних випадків, як той, що стався у Запоріжжі на початку року, коли священик МП відмовлявся відспівати трагічно загиблого малюка. Також вірянам не доведеться слухати в храмах проповідей про "русский мир", про "необхідність об'єднуватися з Москвою" та іншої політичної пропаганди, обернутої в ідеї "русского мира", - підсумував священнослужитель.

Як повідомляв УНІАН, більше половини українців підтримують автокефалію української церкви.