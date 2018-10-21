У Києві до 23 жовтня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Киян закликають максимально обережно поводитися з вогнем в лісопаркових зонах.

21-23 жовтня у столиці очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Як йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації, фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

У разі, якщо людина опинилася в осередку пожежі, не можна тікати від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік – долати крайку вогню необхідно проти вітру, закривши голову й обличчя одягом. З небезпечної зони, до якої наближається полум’я, треба виходити перпендикулярно напряму поширення вогню.

«Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини. Особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів», - радять фахівці.

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Гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами.

Для надання першої допомоги при опіках: посадіть або покладіть постраждалого; обливайте місця опіків великою кількістю води (не менше 15 хвилин); за можливості зніміть із уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати.

Зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише в тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого. Шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом. Всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чистими серветками).