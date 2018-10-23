У Києві затримали учасників злочинної групи «перевертнів у погонах» на хабарі у $50 тисяч
Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України задокументувала факт вимагання та отримання офіцерами поліції неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів США.
Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України у Facebook.
"Установлено, що організатор злочинної групи «перевертнів в погонах», оперуповноважений відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків Управління протидії наркозлочинності ГУ НП у м. Києві, капітан поліції М. висунув громадянину України вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 50 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.
За вказану суму зловмисник обіцяв не реєструвати щодо останнього додатковий епізод за ст. 306 Кримінального кодексу України та не ініціювати питання про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки в даний час щодо цього громадянина слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування за ст. 311 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів».
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у подальшому встановлено, що «організатор» М. до своєї злочинної діяльності залучив ще двох офіцерів поліції - співробітників підрозділів ГУ НП в м. Києві. Обидва цих правоохоронці входили до складу групи слідчих та мали повноваження на прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо зазначеного громадянина України.
Отже, 22 жовтня двоє вищевказаних офіцерів поліції, діючи в інтересах організатора злочинного угрупування М., одержали від посередника всю суму неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч доларів США. Цей факт задокументовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
"Після отримання вказаної суми обох учасників злочинної групи – капітана поліції, старшого слідчого слідчого відділу та лейтенанта, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві затримано за оперативного супроводження співробітників Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області", - повідомили в прокуратурі.
Грошові кошти у затриманих вилучено.
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На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії з метою встановлення місцезнаходження організатора злочинної групи – капітана М. та його затримання. Щодо всіх фігурантів зазначеної справи готується підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Також у прокуратурі повідомили, що злочин за ч. 4 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.