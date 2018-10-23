У Києві затримали учасників злочинної групи «перевертнів у погонах» на хабарі у $50 тисяч

За вказану суму оперуповноважений обіцяв не реєструвати щодо громадянина додатковий епізод та не ініціювати питання про арешт.

Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України задокументувала факт вимагання та отримання офіцерами поліції неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів США.

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України у Facebook.

"Установлено, що організатор злочинної групи «перевертнів в погонах», оперуповноважений відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків Управління протидії наркозлочинності ГУ НП у м. Києві, капітан поліції М. висунув громадянину України вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 50 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

За вказану суму зловмисник обіцяв не реєструвати щодо останнього додатковий епізод за ст. 306 Кримінального кодексу України та не ініціювати питання про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки в даний час щодо цього громадянина слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування за ст. 311 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у подальшому встановлено, що «організатор» М. до своєї злочинної діяльності залучив ще двох офіцерів поліції - співробітників підрозділів ГУ НП в м. Києві. Обидва цих правоохоронці входили до складу групи слідчих та мали повноваження на прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо зазначеного громадянина України.

Отже, 22 жовтня двоє вищевказаних офіцерів поліції, діючи в інтересах організатора злочинного угрупування М., одержали від посередника всю суму неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч доларів США. Цей факт задокументовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

"Після отримання вказаної суми обох учасників злочинної групи – капітана поліції, старшого слідчого слідчого відділу та лейтенанта, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві затримано за оперативного супроводження співробітників Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області", - повідомили в прокуратурі.

Грошові кошти у затриманих вилучено.

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На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії з метою встановлення місцезнаходження організатора злочинної групи – капітана М. та його затримання. Щодо всіх фігурантів зазначеної справи готується підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Також у прокуратурі повідомили, що злочин за ч. 4 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.