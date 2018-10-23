За спробу продати своє немовля львівську студентку посадили на п'ять років (відео)

Вона погодилась продати дитину за $3 тис. Підставними покупцями були правоохоронці, які натрапили на слід матері-зозулі у соцмережі.

21-річну дівчину, яка хотіла продати свою новонароджену дитину, визнали винною та засудили до п'яти років позбавлення волі.

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Вирок обвинуваченій оголосила колегія суддів Сихівського районного суду Львова.

У січні 2017 року 20-річна ще тоді вагітна жінка шукала у соціальних мережах покупців на свою дитину. Вона погодилась продати дитину за $3 тис. Підставними покупцями були правоохоронці, які натрапили на слід матері-зозулі у соцмережі. Дівчина ‒ сирота із Тернопільщини, у Львові навчалась в одному із вишів. Вона жила у гуртожитку і пояснила свій вчинок тим, що не мала можливості виховувати дитину, тому вирішила передати її в хороші руки.

Хлопчик народився у травні 2017 року, а вже 1 червня її затримали під час передачі немовля за 80 тис. грн.

Суд визнав жінку винною у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу ("торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини"). Ця стаття передбачає позбавлення волі від 8 до 15.

Однак на підставі ст. 69 Кримінального кодексу ("наявність обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, зокрема, виховання без батьків, щире каяття, молодий вік, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних та інших обставин, особливості її психічного стану як жінки, який вона мала під час вагітності та безпосередньо після пологів, а також з урахуванням особи винної, яка позитивно характеризується, на обліках психоневрологічного та наркологічного диспансерів не перебуває, її матеріальний стан, фактичні обставини щодо участі у вчиненні злочину, детально проаналізувавши поведінку обвинуваченої як до, так і після вчинення кримінального правопорушення, зважаючи всі обставини кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі на безвихідність життєвої ситуації, в якій опинилася обвинувачена) суд виніс вирок ‒ позбавлення волі на п'яти років з конфіскацією майна.