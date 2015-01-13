Бойовики обстріляли Малоорлівку, загинув мирний житель
12:37, 13 січня 2015Суспільство
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Бойовики обстріляли з мінометів Малоорлівку Донецької області. Унаслідок обстрілу загинув місцевий житель.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції у Facebook.
«Під обстрілами бойовиків гинуть мирні громадяни. Сьогодні, об 11.10 терористи обстріляли населений пункт Малоорлівка. 7 мін впали на житлові будинки», - йдеться в повідомленні.
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