Бойовики обстріляли Малоорлівку, загинув мирний житель

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції у Facebook.

«Під обстрілами бойовиків гинуть мирні громадяни. Сьогодні, об 11.10 терористи обстріляли населений пункт Малоорлівка. 7 мін впали на житлові будинки», - йдеться в повідомленні.

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