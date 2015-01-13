Бойовики обстріляли Малоорлівку, загинув мирний житель

12:37, 13 січня 2015
Суспільство
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Бойовики обстріляли з мінометів Малоорлівку Донецької області. Унаслідок обстрілу загинув місцевий житель.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції у Facebook.

«Під обстрілами бойовиків гинуть мирні громадяни. Сьогодні, об 11.10 терористи обстріляли населений пункт Малоорлівка. 7 мін впали на житлові будинки», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ початку "режиму тиші" бойовики близько 900 разів обстріляли сили АТО – Генштаб«Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель», - зазначають у штабі АТО.

Post by Прес-центр АТО.
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