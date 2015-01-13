Рада Європи: доказів присутності закордонних спецслужб на Майдані немає

Про це йдеться в поширеній доповіді комітету Ради Європи із запобігання тортур чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожСБУ організує закритий канал для збору інформації про злочини проти Євромайдану

"Розслідування, проведене українською владою, не змогло підтвердити або спростувати обвинувачення або натяки, отримані делегацією", – йдеться в звіті. Цю доповідь експерти підготували за підсумками візиту до України, який відбувся в лютому 2014 року.

Експерти комітету також заявляють, що українські правоохоронці вдавалися до насильницьких дій при затриманні протестувальників на Майдані в 2014 році. "Правоохоронні органи, які, ймовірно, жорстоко поводилися з протестувальниками, складалися переважно з членів наразі розпущеного спецпідрозділу "Беркут", а також із військових внутрішніх військ", – йдеться в документі.

Члени делегації провели низку інтерв’ю з учасниками протестів, які на момент візиту експертів перебували в ув’язненні чи у медзакладах Києва і Дніпропетровська, а також зустрічалися з керівництвом і лікарями київських і дніпропетровських лікарень, із судмедекспертами.

У Києві делегація комітету Ради Європи зібрала численні свідчення і докази жорсткого поводження з учасниками Майдану з боку представників органів внутрішніх справ і "груп невідомих осіб у цивільному одязі, які співпрацювали" з силовиками. Люди заявляли, що їх били "гумовими кийками, іншими твердими предметами доти, поки вони переставали рухатися чи непритомніли".

У комітеті стверджують, що навмисне жорстоке поводження з боку співробітників правоохоронних органів щодо активістів Євромайдану було схваленим владою методом встановлення порядку і відбувалося ще до передачі затриманих українським слідчим.

У деяких випадках, стверджують експерти, жорстоке поводження мало такий характер, що його можна вважати тортурами.

У звіті йдеться, що відсутність ідентифікаційних знаків на уніформі правоохоронців є одним із головних факторів, який може ускладнити подальше розслідування жорстокого поводження міліції у часи Майдану.

Служба безпеки України раніше заявила про причетність співробітників Федеральної служби безпеки Росії до злочинів проти активістів Євромайдану, зокрема до вбивств мирних громадян під час протестних акцій на початку 2014 року в Києві.