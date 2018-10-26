Оприлюднено заповіт Сенцова (фото)

У листі від 7 вересня 2018 року режисер Олег Сенцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій.

Український режисер-політв’язень Кремля Олег Сенцов попросив опублікувати заповіт.

Лист «Громадському» передала його сестра Наталія Каплан. У листі від 7 вересня 2018 року Олег Сенцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій. Також Сенцов призначив спадкоємцями своїх дітей – Аліну та Владислава.

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Видання оприлюднило повний текст листа українського режисера:

«Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам'яті заповідаю в разі моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме «Носорог», «Кай», а також написані мною в неволі «Блистательный мир», «Вороны» та «Кристи» моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій у якості режисера-постановника. У разі її відмови, вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів.

Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцову Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 м. Лабитнангі в присутності і завіренні моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18».

Як повідомляв УНІАН, про заповіт українського політв’язня Олега Сенцова у вересні повідомила його сестра Наталія Каплан.