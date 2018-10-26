Джонні Деппа викинуть з нових «Піратів Карибського моря»

Сценарист оригінальної серії фільмів пояснив, що історію перезапустять.

Часи, коли капітана Джека Горобця грав американський актор Джонні Депп, остаточно в минулому.

Disney збирається перезапустити франшизу. І актору у ній більше не місце. Про це, як повідомляє The Independent, оголосив сценарист оригінальних фільмів Стюарт Бітті. Він підтвердив, що Джека Горобця буде грати хтось інший.

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«Гадаю, він добре себе показав. Вочевидь, він зробив цього персонажа своїм, що призвело до того, що він зараз найвідоміший. Це чудово для нього і чудово для нас», - сказав про Джонні Деппа сценарист фільму.

«Є приказка: «Не засмучуюся через те, що щось закінчилось, а посміхайся, тому що це відбулося». Той факт, що вони перезавантажують щось, що ти колись зробив, означає, що це було справді хорошою роботою, яка достойна перезавантаження. Це честь», - пояснив Бітті.

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Депп грав капітана Джека Горобця у п’яти фільмах впродовж 14 років. Серія «Піратів Карибського моря» зібрала в цілому понад 4,5 мільярдів доларів, ставши 12 найбільшою франшизою усіх часів.