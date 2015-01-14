У Севастополі портрет Путіна залишили без очей (фото)
02:27, 14 січня 2015Суспільство
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У Севастополі невідомі лишили без очей зображення російського президента Володимира Путіна.
У Севастополі портрет Путіна залишили без очей / primechaniya.ru
Про це повідомляє hromadske.tv з посиланням на сайт primechaniya.ru.
«Туди так просто не дістатися. Потрібно приходити спеціально зі спорядженням і спускатися з даху. Художники малювали – вони в колисці сиділи. Але машину-то викликати дорого, та й побачили б усі. А це нишком, як розвідники якісь», - обурюється місцевий житель Олексій.
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За інформацією порталу, такі «патріотичні» портрети Путіна активісти молодіжного федерального проекту «Сеть» розмістили в різних містах Росії.
Згодом у коментарях читачі виклали фото, де художники відновлюють портрет російського президента.
primechaniya.ru
primechaniya.ru
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