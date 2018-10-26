Аксьонов попросив ФСБ повернути йому гроші, надані задля «перевірки» чиновників на корупцію

За словами пособника окупантів, його особисті гроші передавалися силовикам через посередників.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов просить голову ФСБ Росії Олександра Бортнікова повернути йому 2 мільйони рублів, які він нібито надав російським силовикам задля «перевірки» чиновників на корупцію.

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"Я надавав ФСБ особисті кошти, це були 2 млн рублів, щоб перевірити кримських чиновників на предмет корупції. Гроші передавалися через посередників. Зараз я звернувся до директора Федеральної служби безпеки Олександра Васильовича Бортнікова, щоб ці гроші мені повернули якнайшвидше", - цитує його слова «ТАСС».

Нагадаємо, на думку астролога Влада Росса, розвал Росії не допоможе Україні повернути Крим.

У коментарі "Главреду" Росс зазначив, що розвал РФ почнеться у 2025 році та до 2040 року вона розсиплеться на окремі республіки, але територія півострова навряд чи вже буде українською.