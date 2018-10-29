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Катастрофа Су-27 на Вінниччині: в Умані попрощалися із загиблим пілотом (відео)

18:31, 29 жовтня 2018
Суспільство
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У селищі Озерне Житомирської області попрощалися із загиблим внаслідок падіння під час навчань військового літака Су-27 льотчиком Іваном Петренком.

Як повідомили УНІАН у Новогуйвинській селищній раді, сьогодні в Озерному у Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з українським льотчиком Іваном Петренком, який загинув 16 жовтня в результаті падіння винищувача Су-27 в районі с. Уланів на Вінниччині.

«Попрощатися із земляком прийшли близько 500 людей – представники влади, громадськості, школярі, молодь, військовослужбовці, рідні. В Озерне тіло загиблого доставили літаком з Вінниці», - розповіли кореспонденту УНІАН у селищній раді.

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Петренка поховають в Умані Черкаської області. В Озерному у нього залишились дружина та донька.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня районі села Уланів на Вінниччині між населеними пунктами Бердичів та Хмільник у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Обидва пілоти загинули. Загиблими двома льотчиками є українець – начальник авіації повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗСУ, а також американець – офіцер Національної гвардії США.

За фактом падіння літака військова прокуратура Вінницького гарнізону розслідує кримінальне правопорушення, передбачене ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них) Кримінального кодексу України.

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Теги: #Су-25#Вінниччина