Бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків "ДНР", захищатиме державний адвокат

На наступному засіданні суду з розгляду справи Рафаеля Лусваргі його захищатиме державний адвокат.

Бразилець Рафаель Лусваргі, який обвинувачується в участі у незаконних збройних формуваннях та терористичних організаціях, відмовився від послуг адвоката Валентина Рибіна.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва. Як зазначила керівник прес-служби прокуратури Надія Максимець, сьогодні вкотре було зірвано засідання Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, де слухається справа Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР».

На сьогоднішнє засідання, під час якого планували розглянути обвинувальний акт, вже втретє не з’явився адвокат Рибін, вкотре не надавши жодного підтвердження причин неявки.

У зв’язку з цим прокурор у справі звернувся до суду з вимогою ініціювати перед уповноваженими законом органами питання щодо притягнення Рибіна до відповідальності за систематичні неявки без поважних причин.

Крім того, Максимець повідомила, що під час засідання обвинувачуваний Лусваргі подав клопотання про відмову від послуг Рибіна і попросив надати йому державного захисника.

Суд задовольнив це клопотання, а відтак на наступному засіданні, яке має розпочатися о 13.00 8 листопада, інтереси Лусваргі представлятиме вже державний адвокат.

Адвокат Рибін відомий тим, що переважно представляє інтереси осіб, які підозрюються у співпраці з РФ проти України. Зокрема він представляв інтереси керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, колишнього перекладача прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, а також російського диверсанта Олександра Александрова.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на початку травня націоналісти упіймали бразильця Лусваргі, який, за даними ЗМІ, проживав в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП), і відвели до СБУ.

За даними спецслужби, у жовтні 2016 року іноземець був затриманий за участь у бойових діях на боці «ДНР».

Стосовно нього слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 ККУ. У ході досудового слідства було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014 року по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого «1-го мотострілецького батальйону «Вікінг»» терористичної організації «ДНР».

25 січня 2017 року Лусваргі був засуджений Печерським райсудом Києва до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення.

Апеляційний суд скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення та повернув справу на новий розгляд.

У грудні 2017 рокуЛусваргі було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на 2 місяці.

За результатами визначення підсудності Верховний суд направив провадження проти Лусваргі до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

7 травня 2018 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.