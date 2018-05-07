Бразильського бойовика Лусваргі, який воював на Донбасі, взяли під варту

Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області обрав запобіжний захід бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член колегії суддів Мар’ян Мицак, Лусваргі перебуватиме під вартою до 5 липня.

«Колегія суддів постановила обрати Рафаелю Лусваргі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 21.00 години 5 липня», - зазначив суддя.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у Києві націоналісти упіймали бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків. Спершу його поставили на коліна і змусили вибачатись за участь у воєнній агресії проти України, а потім вирішили відвести до СБУ.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що громадянин Бразилії Лусваргі, який був засуджений за участь у бойових діях на боці "ДНР", опинився на волі і зараз живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП).

Через деякий час до активістів, які привели бразильця до будівлі СБУ, вийшли співробітники відомства. Один з них, не назвавши себе, заявив, що обвинувальний акт щодо чоловіка, якого привели націоналісти, наразі розглядається судом першої інстанції.

Пізніше речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook повідомила, що з Лусваргі спілкуються співробітники спецслужби.

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Згодом у зв’язку з великим суспільним інтересом СБУ оприлюднила роз’яснення щодо ситуації з громадянином Бразилії. Зазначається, що Лусваргі був затриманий співробітниками СБУ у жовтні 2016 року.

Стосовно іноземця слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 КК України. У ході досудового слідства було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014 по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого «1-го мотострілецького батальйону «Вікінг»» терористичної організації "ДНР".

В СБУ зауважили, що під час розслідування громадянин Бразилії повністю визнав свою провину в інкримінованих злочинах.

25 січня 2017 року Лусваргі був засуджений Печерським райсудом Києва до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення.

Апеляційний суд скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення. У грудні 2017 року йому було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на 2 місяці.

За результатами визначення підсудності Верховний суд направив провадження проти Лусваргі до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, яким воно розглядається по суті та до виключних повноважень якого входить питання щодо запобіжного заходу, зазначали в СБУ.