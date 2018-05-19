Суд зобов'язав СБУ відкрити справу проти лідера "С14" через затримання бойовика Лусваргі - адвокат

Адвокат терориста Лусваргі оприлюднив відповідні документи, в тому числі рішення суду, яке зобов'язує слідчого СБУ внести відомості до ЄРДР та видати адвокату виписку з реєстру.

Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти лідера праворадикального руху С14 Євгена Карася через дії стосовно бразильця Рафаеля Лусваргі, якого в Україні звинувачують в участі в незаконних збройних формуваннях.

Про це повідомив адвокат Лусваргі Валентин Рибін, передає УП.

"Вранці 18.05.2018 р. Шевченківський суд Києва зобов'язав порушити кримінальне провадження у відношенні Є. Карася за фактом вчинення дій, що підпадають під визначення "теракт ", - написав він.

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При цьому Рибін оприлюднив відповідні документи - заяву про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 258 (терористичний акт) і ст. 146 (незаконне позбавлення волі) ККУ та рішення суду, яке зобов'язує слідчого СБУ внести відомості до ЄРДР та видати адвокату виписку з реєстру.

У заяві йдеться, що "Євген Карась та інші особи завдали Лусваргі тілесних ушкоджень, піддавали його знущанню, принижували його честь і гідність".

"Дії Карася та групи невстановлених осіб вчинені з метою залякування населення України та демонстрації своєї явної безкарності, а також спрямовані на ускладнення міжнародних відносин між Україною та Бразилією", - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у Києві націоналісти упіймали бразильця Лусваргі, який воював на боці бойовиків. Спершу його поставили на коліна і змусили вибачатись за участь у воєнній агресії проти України, а потім вирішили відвести до СБУ.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що громадянин Бразилії Лусваргі, який був засуджений за участь у бойових діях на боці "ДНР", опинився на волі і зараз живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП).

Через деякий час до активістів, які привели бразильця до будівлі СБУ, вийшли співробітники відомства. Один з них, не назвавши себе, заявив, що обвинувальний акт щодо чоловіка, якого привели націоналісти, наразі розглядається судом першої інстанції.