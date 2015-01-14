Завтра в Україні знову похолоднішає, синоптики обіцяють снігопади та дощі

15 січня в Україну атмосферний фронт із заходу Європи принесе збільшення хмарності та опадів. Опади пройдуть у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, повідомляє Opogode.ua.

На дорогах очікується ожеледиця.

Температура повітря знизиться на кілька градусів, протягом дня вона складе від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла. Вночі очікується 0-7 морозу, на заході до 2 градусів тепла.

У західній частині пройдуть дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У північних областях очікуються сніг, мокрий сніг, вдень місцями з дощем. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

У центральних областях місцями випаде сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-6 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

На сході України - без істотних опадів, лише місцями невеликий сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі 1-7 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 тепла.

У південній частині переважно без опадів, лише місцями невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У Києві передбачається сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-3 градуса морозу, вдень близько нуля.

Вітер в Україні очікується північно - західний, західний, 5-12 м/с.