Астролог назвав знаки зодіаку, яким не пощастить у листопаді

Водолії, Леви, Тельці і Скорпіони потрапили до списку аутсайдерів листопада-2018.

У листопаді 2018 року Водоліям, Левам, Тельцям і Скорпіонам буде везти менше, ніж іншим знакам зодіаку. Їх очікують сварки, проблеми на роботі та зі здоров'ям.

Про це на чаті в "Главреді" розповів астролог Влад Росс.

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На першому місці лузерів листопада – Водолії. У представників цього знака в цьому місяці можуть виникати складні ситуації, в першу чергу пов'язані з їх кар'єрою. Можливі різного роду необдумані вчинки, спори і протиріччя з керівництвом. Водоліїв у листопаді чекають проколи на дрібницях.

На другому місці аутсайдерів місяця - Леви. На їх справах можуть несприятливо позначатися невраховані дрібниці. Це найгірший місяць для Левів у плані реалізації фінансових справ. Представники цього знаку можуть допускати якісь несподівані помилки.

У компанію невдачливих потрапили також і Тельці. Представників цього знаку чекає протистояння, небезпека судових спорів, розбіжності й протиріччя з діловими партнерами. Особливо непростою буде перша половина місяця.

І замикають четвірку невдах місяця Скорпіони. У Скорпіонів в листопаді є високий ризик травмуватися. Також Скорпіонів в листопаді можуть обікрасти, потрібно бути особливо обережними у поїздках. Також у цього знака є небезпека, пов'язана з вогнем і електрикою, тому їм слід бути обережними.

Як повідомляв УНІАН, найщасливішими зі знаків Зодіаку у листопаді-2018 стануть Діви.