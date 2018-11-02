Путін відмовив російській партії, яка просила помилувати Сенцова
Президент Росії Володимир Путін відмовився розглядати питання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова без його особистого звернення.
Про це 1 листопада повідомила прес-служба російської партії "Яблуко", яка зверталася до Путіна з проханням про помилування.
"Право на помилування - виняткова прерогатива президента, конституція Росії не обмежує президента в цьому праві. Закликаємо не боятись здійснити цей крок, найважливіший з гуманітарної, правової та політичної точок зору", - йшлося у зверненні.
У відповіді на звернення у Путіна заявили, що президент РФ не буде розглядати питання про помилування Сенцова без його особистого звернення та подання губернатора Ямало-Ненецького автономного округу, де утримується політв'язень.
"При надходженні на адресу президента РФ клопотання про помилування засудженого Сенцова та подання губернатора Ямало-Ненецького автономного округу звернення бюро партії "Яблуко" про помилування Сенцова О. Р. буде залучено до цих матеріалів", - йдеться у відповіді путінського чиновника.
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"Така відповідь свідчить про те, що президент знімає з себе відповідальність за вирішення дуже важливого політичного і, найголовніше, гуманітарного питання - збереження життя людини, звинувачення на адресу якої є політично мотивованими", - прокоментувала лист з адміністрації Путіна голова партії "Яблуко" Емілія Слабунова.
Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, в подальшому його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.
Його утримують у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
5 жовтня заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодування. Режисер зазначив, що в разі продовження голодовки до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.