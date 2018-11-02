Путін відмовив російській партії, яка просила помилувати Сенцова

У Кремлі пообіцяли долучити звернення російської партії до прохання Сенцова про помилування, якщо він його подасть.

Президент Росії Володимир Путін відмовився розглядати питання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова без його особистого звернення.

Про це 1 листопада повідомила прес-служба російської партії "Яблуко", яка зверталася до Путіна з проханням про помилування.

"Право на помилування - виняткова прерогатива президента, конституція Росії не обмежує президента в цьому праві. Закликаємо не боятись здійснити цей крок, найважливіший з гуманітарної, правової та політичної точок зору", - йшлося у зверненні.

У відповіді на звернення у Путіна заявили, що президент РФ не буде розглядати питання про помилування Сенцова без його особистого звернення та подання губернатора Ямало-Ненецького автономного округу, де утримується політв'язень.

"При надходженні на адресу президента РФ клопотання про помилування засудженого Сенцова та подання губернатора Ямало-Ненецького автономного округу звернення бюро партії "Яблуко" про помилування Сенцова О. Р. буде залучено до цих матеріалів", - йдеться у відповіді путінського чиновника.

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"Така відповідь свідчить про те, що президент знімає з себе відповідальність за вирішення дуже важливого політичного і, найголовніше, гуманітарного питання - збереження життя людини, звинувачення на адресу якої є політично мотивованими", - прокоментувала лист з адміністрації Путіна голова партії "Яблуко" Емілія Слабунова.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, в подальшому його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов написав заяву про намір з 6 жовтня припинити голодування. Режисер зазначив, що в разі продовження голодовки до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.