Вінський переведе розрахунки в портах на євро

Міністерство транспорту і зв`язку України пропонує перевести розрахунки за послуги в морських портах, а саме: ставки за переробку вантажів і за послуги з обслуговування закордонних судів, з долара на євро, без зміни їх розмірів.

Про це йдеться в двох проектах наказів міністерства - про внесення змін до Збірки тарифів на комплекс робіт, пов`язаних з обробкою вантажів у портах України і про внесення змін до зборів і плат за послуги, які надаються судам закордонного плавання в морських портах. Тексти проектів наказів розміщені на сайті Мінтрансзв’язку.

Як наголошується в обгрунтуваннях необхідності прийняття таких актів, необхідна зміна в розрахунках долара США на стабільнішу валюту - євро, адже «кілька років підряд курс долара США до гривні істотно коливається в бік зниження». Згідно з документом, фінансовими аналітиками всього світу прогнозується подальше падіння курсу долара США по відношенню до інших валют, зокрема до євро, з такою тенденцією погоджуються і українські експерти. У 2008 році очікується орієнтовний курс не більше 4,95 грн. за 1 дол. США.

Як вважають у Мінтрансзв’язку, за таких умов доходи портів від переробки вантажів у 2008 році знизяться більш ніж на 5%, або на 780,5 тис. грн., порівняно з 2007 роком. Відповідне зниження зазнають і платежі до державного бюджету України. Тому, з метою збереження досягнутих обсягів доходів від переробки вантажів, пропонується перейти до визначення акордних ставок в євро, без зміни їх розмірів. Зокрема, визначення акордних ставок в євро дасть змогу збільшити доходи підприємств від вантажопереробки на 45% і компенсувати втрати, пов`язані з інфляційними процесами, зазначають у міністерстві.

Крім того, доходи портів від зборів і плат за обслуговування суден закордонного плавання в 2008 році, при зниженні валютного курсу до 4,95 грн. за 1 долар США, знизяться приблизно на 5,7% порівняно з 2007 роком, при тому що ці доходи не забезпечують у повному обсязі відшкодування збільшених витрат галузевих підприємств на надання таких послуг.

При цьому в Мінтрансзв’язку підкреслюють, що конкурентоспроможність українських портів порівняно з іншими конкурентними портами Чорного моря у зв`язку з переходом на розрахунки в євро не зміниться, оскільки в російських портах розмір ставок значно вищий. При цьому наголошується, що європейські порти вже перейшли на євро. Як підкреслюють у міністерства, ці заходи не приведуть до зменшення вантажопотоків. Також реалізація даних ініціатив не матиме помітного впливу на показники інфляції споживчих цін і цін виробників промислової продукції, зазначають у міністерстві.