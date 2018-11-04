Смерть активістки Гандзюк: поліція проводить необхідні слідчі дії

Президент закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.

Поліція проводить необхідні слідчі дії у зв’язку зі смертю чиновниці Херсонської міської ради, громадської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляється на сторінці поліції Києва у соціальній мережі Facebook з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенка.

«Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, що поширюється в соцмережах, в лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.