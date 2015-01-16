Після невдалої атаки на Донецький аеропорт, бойовики відійшли за підкріпленням у район Спартака - Тимчук

Не виконавши завдання по штурму позицій українських військ в Донецькому аеропорту, після нанесення ударів української артилерії, бронегрупа бойовиків відійшла у район Спартака.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"В ході атак бронегрупа зазнала втрат у живій силі та техніці (4 одиниці бронетехніки). На даний час дана бронегрупа відновлює боєздатність шляхом доукомплектування, за рахунок підкріплення, прибулого з району Горлівки", - йдеться у повідомленні.