Після невдалої атаки на Донецький аеропорт, бойовики відійшли за підкріпленням у район Спартака - Тимчук
10:45, 16 січня 2015Суспільство
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Українській артилерії вдалося відбити атаку бойовиків та знищити 4 одиниці бронетехніки.
Під час бою в Донецькому аеропорту / facebook.com/sergei.loiko
Не виконавши завдання по штурму позицій українських військ в Донецькому аеропорту, після нанесення ударів української артилерії, бронегрупа бойовиків відійшла у район Спартака.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"В ході атак бронегрупа зазнала втрат у живій силі та техніці (4 одиниці бронетехніки). На даний час дана бронегрупа відновлює боєздатність шляхом доукомплектування, за рахунок підкріплення, прибулого з району Горлівки", - йдеться у повідомленні.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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