Після невдалої атаки на Донецький аеропорт, бойовики відійшли за підкріпленням у район Спартака - Тимчук

10:45, 16 січня 2015
Суспільство
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Українській артилерії вдалося відбити атаку бойовиків та знищити 4 одиниці бронетехніки.

Во время боя в Донецком аэропорту / facebook.com/sergei.loiko

Не виконавши завдання по штурму позицій українських військ в Донецькому аеропорту, після нанесення ударів української артилерії, бронегрупа бойовиків відійшла у район Спартака.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"В ході атак бронегрупа зазнала втрат у живій силі та техніці (4 одиниці бронетехніки). На даний час дана бронегрупа відновлює боєздатність шляхом доукомплектування, за рахунок підкріплення, прибулого з району Горлівки", - йдеться у повідомленні.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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