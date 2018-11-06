"Хто вас туди посилав": під Києвом водій маршрутки відмовився безкоштовно везти АТОшника (фото)

Пасажири маршрутки зайняли позицію водія й почали ображати бійця.

Водій маршрутки Біла Церква — Київ відмовив у пільговому проїзді українському військовому. Він заявив, що пасажир повинен надати відривний талон на проїзд у міжміському транспорті.

Читайте такожВодій маршрутки на Волині розлютив мережу ставленням до дитини-пасажира (фото)

Цей інцидент стався з офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном, написав він у Facebook.

Пасажири замість того, щоб стати на сторону бійця, висловили на його адресу багато негативу: "Ви отримуєте величезні гроші, не можете заплатити?", "Хто вас туди посилав, у того й вимагайте, а не чіпайте маршрутчика", "Ідіть всі на Київ і воюйте з олігархами, а не з шахтарями", "Ідіть на електричку - там безкоштовно, а в маршрутках треба всім платити".

Раніше в Мелітополі Запорізької області водій маршрутки відмовився безкоштовно везти ветерана АТО.