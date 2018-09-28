"Ти - баба!": на Запоріжжі розгорівся скандал через відмову водія маршрутки безкоштовно везти АТОшника (фото, відео)

У мережі повідомили про черговий інцидент в маршрутці з бійцем АТО.

У Мелітополі Запорізької області водій маршрутки відмовився безкоштовно везти ветерана АТО.

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При цьому маршрутник обізвав його "бабою, яка не хоче за себе платити". Про це в Facebook повідомляє голова міської Спілки учасників АТО Володимир Мінко.

Незабаром водієві довелося виправдовуватися і перепрошувати, оскільки організація провела з ним "виховну бесіду".

"Водій смикав учасника АТО за форму і говорив, що він баба, бо за себе платити не хоче", – йдеться у повідомленні в Facebook.

За словами Мінка, активісти будуть домагатися штрафу та компенсації моральної шкоди.

Раніше в Одесі був відсторонений від роботи водій маршрутки, який регулярно знущався над учасниками бойових дій на сході України.