Пугачову розкритикували за нові сімейні відео
Відома співачка Алла Пугачова поділилася сімейними роликами у соцмережі.
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Примадонна російської естради вирішила показати забавні моменти спілкування з донькою Лізою і сином Гаррі.
"Сімейна "Смаківщина", - підписала артистка перше відео в Instagram, на якому її діти сидять за столом і розповідають про улюблену їжу.
На кадрах видно, що Пугачова, Гаррі та Ліза сидять за великим столом, а ось прислуга - окремо, що й стало приводом для їдких коментарів у мережі: "А прислуга що, не люди?" "Не панська це справа".
На другому ролику Гаррі і Ліза розповідають, як скоро відлетять у теплі краї, поки вдома не розтане сніг.
Раніше в мережі з'явився кліп стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знялася сама Примадонна російської естради.