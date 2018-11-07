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Пугачову розкритикували за нові сімейні відео

09:03, 07 листопада 2018
Суспільство
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На запису видно прислугу, яка їсть за окремим столом / Скріншот

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Примадонна російської естради вирішила показати забавні моменти спілкування з донькою Лізою і сином Гаррі.

"Сімейна "Смаківщина", - підписала артистка перше відео в Instagram, на якому її діти сидять за столом і розповідають про улюблену їжу.

На кадрах видно, що Пугачова, Гаррі та Ліза сидять за великим столом, а ось прислуга - окремо, що й стало приводом для їдких коментарів у мережі: "А прислуга що, не люди?" "Не панська це справа".

Сімейна»Смаківщина»🤪

Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

На другому ролику Гаррі і Ліза розповідають, як скоро відлетять у теплі краї, поки вдома не розтане сніг.

Раніше в мережі з'явився кліп стиліста Алли Пугачової Алішера, в якому знялася сама Примадонна російської естради.

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Теги: #відео#Алла Пугачова