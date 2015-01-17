Артилерія бойовиків за добу зруйнувала 32 будинки в Луганській області

Бойовики за добу, 16 січня, обстрілом із систем залпового вогню і мінометів зруйнували 32 житлових будинки в Луганській області.

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Луганській області Тетяна Погукай, 16 січня бойовики 88 разів здійснили мінометний і артилерійський обстріл блокпостів Збройних сил України і території області, зруйнувавши 32 житлових будинки.

Читайте такожУ Донецькій області бойовики наказали жителям села покинути його територію протягом доби Так, 40 пострілів було здійснено бойовиками у напрямі селища Кримське, в результаті обстрілу були пошкоджені 32 житлових будинки (по вул. Садова - 1 будинок, по вул. Леніна - 18 будинків, по вул. Олега Кошового - 8 будинків, по вул. Набережній - 4 будинки, по вул. Жовтневій - 1 будинок); 28 пострілів з боку селища Весела Гора (підконтрольного «ЛНР») з «Граду» по території м. Щастя; з боку Первомайська (підконтрольного «ЛНР») 5 пострілів із міномета у напрямі вул. Першотравневої м. Попасна; ще 15 пострілів із "Граду" з боку м. Ірміне (підконтрольного «ЛНР») у напрямі Попасної.