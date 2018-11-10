Десятки діячів культури з різних країн закликали звільнити Сенцова (відео)

Відомі актори, режисери, історики, письменники та політики пропонують на рівні Євросоюзу ухвалити аналог американського «закону Магнітського», щоб покарати причетних до незаконного засудження в РФ українського режисера Олега Сенцова, якщо російська влада не звільнить його.

Десятки діячів культури Франції й інших країн підписали відкритого листа, в якому закликали лідерів країн Заходу вплинути на Кремль, щоб домогтися звільнення з російської колонії незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Лист опублікований у французькій газеті Le Monde напередодні приїзду президента Росії Володимира Путіна до Франції на урочистості з нагоди 100-річчя від дня закінчення Першої світової війни, повідомляє Радіо Свобода.

У листі, який підписали режисери Жан-Люк Годар, Акі Каурісмякі, Сергій Лозниця, Андрій Звягінцев та інші, низка відомих акторів, в тому числі Марина Владі, історики, письменники й політики, йдеться про те, що необхідно використовувати всі можливі дипломатичні методи, щоб звільнити Сенцова й інших українських політв’язнів, яких утримують у російських колоніях і в’язницях.

Якщо ж ці зусилля не увінчаються успіхом, автори листа пропонують на рівні Євросоюзу ухвалити аналог американського «закону Магнітського», щоб покарати причетних до засудження Сенцова.

У Парижі 10 листопада пройде мітинг за звільнення режисера.

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Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Сенцова утримують у колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

На початку жовтня Сенцов припинив голодовку. У своєму листі режисер зазначив, що, у разі продовження голодовки, до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.