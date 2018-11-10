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У Херсонській області контрактник Збройних сил продавав вибухівку і набої

19:28, 10 листопада 2018
Суспільство
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Правоохоронці затримали контрактника після збуту п’яти кілограмів пластиду \ УНІАН

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець незаконно зберігав вибухівку та боєприпаси для продажу.

Схованку із засобами ураження зловмисник облаштував у лісосмузі поблизу військової частини.

Правоохоронці затримали контрактника після збуту п’яти кілограмів пластиду та майже 200 набоїв різного калібру.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"),тривають невідкладні слідчі дії.

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Теги: #військовий#Херсонщина