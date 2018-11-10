У Херсонській області контрактник Збройних сил продавав вибухівку і набої
У Херсонській області правоохоронці затримали контрактника Збройних сил, який продавав вибухівку і набої.
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Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець незаконно зберігав вибухівку та боєприпаси для продажу.
Схованку із засобами ураження зловмисник облаштував у лісосмузі поблизу військової частини.
Правоохоронці затримали контрактника після збуту п’яти кілограмів пластиду та майже 200 набоїв різного калібру.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"),тривають невідкладні слідчі дії.