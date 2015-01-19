На Керченській переправі знову черга з понад 300 машин
09:19, 19 січня 2015Суспільство
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Вранці, 19 січня, понад 300 автомобілів очікують навантаження на пором в портах на Керченській переправі, найбільше машин зібралося на вантажних лініях.
Сила вітру в протоці не перевищує 6-8 м/с / kuban.aif.ru
Про це повідомляє Єдина транспортна дирекція.
За інформацією дирекції, у порту «Кавказ» своєї черги чекають 5 легкових і 20 вантажних машин, а в порту «Крим» черга відсутня. На вантажний лінії навантаження на пором очікують: в порту «Новоросійськ» - 75 авто, у Слов'янську-на-Кубані - 208 машин, у Керчі - 60 вантажівок.
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«В районі Керченської протоки сила вітру не перевищує 6-8 м/с», - зазначили в дирекції.
За минулу добу, за даними дирекції, перевезено 1440 транспортних засобів і 4482 пасажира.
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