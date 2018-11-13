Воював на боці "ДНР": суд засудив росіянина до 10 років в'язниці

Вирок набув законної сили.

Суд у Маріуполі засудив громадянина Російської Федерації до десяти років позбавлення волі за участь у бойових діях на боці терористів "ДНР".

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Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. "У лютому 2017 року, піддавшись російській пропаганді, громадянин РФ незаконно прибув до тимчасово окупованого Донецька, де вступив до терористичного угруповання "Оплот". У складі незаконних збройних формувань росіянин зі зброєю в руках охороняв підконтрольні терористам військові об`єкти, облаштовував блокпости бойовиків та здійснював їх патрулювання. Крім того, він збирав інформацію про розташування та кількість сил і засобів антитерористичної операції, брав участь у бойових діях проти українських військових", - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці затримали росіянина у квітні 2017 року у селищі Миколаївка Донецької області.

За вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України, Орджонікідзевський районний суд Маріуполя призначив бойовику покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ зазначили, що вирок вже набув законної сили.