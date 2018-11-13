Україна дозволила інвестору з США запустити виробництво продуктів з марихуани

Державна служба України з лікарських засобів та контролю над наркотиками видала американській компанії ліцензію на продаж і виробництво продуктів з марихуани.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю над наркотиками видала першу ліцензію на імпорт високоякісної канабідіол (КБД)-сировини, екстрактів та концентратів, готових КБД-продуктів, обробку КБД, оптовий продаж готової продукції КБД, а також на реекспорт концентратів КБД та продуктів переробки КБД в Європу і на світовий ринок.

Про це йдеться в прес-релізі компанії C21 Investments Inc, передає InVenture.

«Ми раді отримати першу ліцензію, видану в Україні, та розширити її на Європу. Для нас це значуща можливість - побудувати нову галузь, створити нові високоякісні робочі місця та використовувати конкурентні переваги України для доступу до ринків ЄС та глобальних ринків», - сказав головний виконавчий директор C21 Investments Роберт Чейні.

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Також наголошується, що зараз команда C21 подає заявку на отримання додаткових ліцензій, у тому числі на вирощування конопель.

Нагадаємо, КБД-екстракти і продукти з мінімальним вмістом тетрагідроканабінолу є законними в багатьох країнах Європейського Союзу. Компанія вже відкрила представництво в Києві.

C21 Investments Inc. є вертикально інтегрованою компанією канабіс-індустрії, яка культивує, обробляє і поширює продукти з канабіса у Сполучених Штатах. Компанія володіє площами, на яких вирощується коноплі в штаті Орегон.

У серпні 2018 року C21 Investments Inc. анонсувала поглинання компаній Grön Chocolate LLC і Grön Confections (GrönCBD) LLC, найбільших в Орегоні виробників преміальної упаковки їстівних продуктів з канабісу за 6,8 мільйонів доларів.