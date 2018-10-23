Перейти межі дозволеного: як легалізація марихуани у Канаді поставила роботодавців в незручне становище

Зокрема, авіакомпанії вимагають, щоб значна частина працівників не вживали рекреаційну марихуану поза роботою взагалі.

Канадські роботодавці намагаються виробити правила, які будуть регулювати вживання марихуани, яку днями легалізували в країні.

Читайте такожЧерез кілька днів після легалізації у канадських магазинах закінчилася марихуана

Оскільки немає достатньо наукових досліджень, які б встановили «безпечну» дозу марихуани і передбачали наслідки від її вживання, компанії дотримуються обережного підходу та випускають дуже суворі інструкції, повідомляє "Голос Америки".

Зокрема, авіакомпанії вимагають, щоб значна частина працівників не вживали рекреаційну марихуану поза роботою взагалі.

Для тих, хто працює в офісі, по суті, нічого не змінилося: від працівників очікується, що вони приходитимуть на роботу у стані, щоб могти виконувати свої обов’язки. Якщо людини не має рецепта для медичної марихуани, працедавець не зобов’язаний створювати для неї особливі умови, щоб забезпечувати можливість для вживання марихуани.

Одна з канадських медійних компаній у своїх правилах для працівників розглядає три окремі сфери: неповносправність, паління та лікарський засіб.