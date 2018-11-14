"На порозі техногенних катастроф": експерт розповів, чим загрожують проблеми зі зривом опалювального сезону

Загалом, як вважає фахівець, події з аварією опалювальної системи в Алчевську 12 років тому цілком можуть повторитися.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловив свою думку з приводу того, як потрібно вирішувати проблеми, пов'язані зі зривом опалювального сезону в Україні і чим вони небезпечні.

Читайте такожНе можуть більше мерзнути: мешканці Сміли влаштували пікет під Кабміном (відео)

"Треба, нарешті, вирішувати кардинально питання з "Нафтогазом". Тому що він закусив вудила. Він де-факто банкрутить всю теплоенергетику в країні. Ось недавно ще, виявляється, "Укргазвидобування" не отримало 2 мільярди доларів (вони подають позов до Кабміну). Де-факто "Нафтогаз" поставив захмарні ціни на газ, які люди не можуть оплатити. Зростає фонд боргів. "Теплокомуненерго" не можу оплатити цей газ, який їм продається втридорога. Створюються борги. "Нафтогаз" нарощує пені і штрафи. Люди сидять без газу. Ось, власне і вся історія. Жадібність – це погано, як співалося у всім відомому мультику", − сказав він у ексклюзивному коментарі для "Главреда"

Крім того, Загородній дав досить песимістичний прогноз щодо того, до чого призведе ситуація, яка склалася нині в теплоенергетиці країни.

"В даному випадку, це призводить до того, що ми на порозі техногенних катастроф – як було в Алчевську взимку 2005/2006 років. Якщо зараз почне замерзати десь система, то платити знову доведеться або місцевим бюджетам, або державним. Все для того, щоб зберігати просто мародерскую політику "Нафтогазу" і їх не карати", − резюмував він.