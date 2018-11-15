У Дніпрі націоналісти блокували готель, в якому знайшли портрети Сталіна і Леніна (фото, відео)

Як повідомляється, на двох поверхах готелю є багато картин із зображенням комуністичних діячів.

Ввечері, 14 листопада представники кількох націоналістичних організацій заблокували готель «Академія», в якому на стінах висіли портрети комуністичних діячів.

Про це одна з націоналістичних організацій повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук, передає дніпровський сайт "056".

Як повідомляє організація, на двох поверх готелю багато картин із зображенням комуністичних діячів. Також опублікувне фото, де близько 10 людей знаходяться в холі готелю і розглядають картини на стінах. Деякі з них були з закритими обличчями.

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«Заблокували роботу готелю «Академію» в Дніпрі за адресою Яворницького, 20. Два поверхи готелю переповнені комуністичними малюнками, портретами Сталіна, Леніна...», - йдеться в повідомленні.

Один з учасників акції на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що у зв'язку з виявленими картинами була викликана поліція.

«У цей час в готелі «Академія» разом з побратимами намагаємося переконати адміністрацію, що портрети Сталіна і Леніна - це зло. Не розуміють. Чекаємо поліцію», - пише учасник акції.

Пізніше учасники акції повідомили, що в готель приїхала слідчо-оперативна група, і вони написали заяви. А потім поліція зайнялася описом картин і портретів.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині замість пам'ятника Леніну встановили Чиполліно.