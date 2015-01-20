У Roshen прокоментували серію нападів на власні магазини

Найбільший виробник кондитерської продукції в Україні корпорація Roshen, що належить президенту Петру Порошенко, вважає ряд нападів на свої магазини в Києві частиною зовнішнього сценарію з дестабілізації ситуації в країні.

«На думку корпорації, очевидно, що всі напади здійснюються за єдиним сценарієм і є елементом загального масштабного плану з дестабілізації соціально-економічної і політичної обстановки в країні», - сказано в заяві Roshen.

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При цьому в компанії не виключили, що цей план реалізовується тими ж силами, які відповідальні за розпалювання війни на сході України.

«Корпорація Roshen, яка стала об'єктом неоголошеної торговельної війни з боку Російської Федерації, не виключає, що цей сценарій режисується з того ж центру, який несе відповідальність за розпалювання конфлікту на сході України», - йдеться в заяві.

У компанії також вважають, що напади на магазини Roshen, як прояв нібито патріотизму, насправді покликані «розколоти суспільство, легалізувати в його очах вандалізм, розбій і провокації як методи досягнення політичних цілей».

У корпорації висловили надію на те, що правоохоронні органи зможуть встановити особи винних і притягнути до відповідальності не лише виконавців, а й замовників, які стоять за організацією нападів на магазини компанії.

Як повідомляв УНІАН, у січні стався ряд нападів на фірмові магазини корпорації Roshen в Києві. Останній випадок стався 19 січня - невідомі камінням розбили вітрину магазину, розташованого біля станції метро «Позняки», після чого зникли.

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Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів у корпорації становить 450 тисяч тонн/рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.