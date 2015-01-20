Порушено справу за фактом вибуху біля відділення банку в Запоріжжі

Про це повідомляють у прес-службі управління МВС в Запорізькій області.

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У повідомленні зазначено, що справу порушено за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь приготованого для нанесення тілесних ушкоджень").