Порушено справу за фактом вибуху біля відділення банку в Запоріжжі
12:04, 20 січня 2015Суспільство
593 0
Міліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху невідомого пристрою біля відділення Дельта Банку в Запоріжжі.
Порушено справу за фактом вибуху в банку / фото УНІАН
Про це повідомляють у прес-службі управління МВС в Запорізькій області.
Читайте такожВночі в Запоріжжі біля банку стався вибух (фото)
У повідомленні зазначено, що справу порушено за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь приготованого для нанесення тілесних ушкоджень").
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter