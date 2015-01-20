Зі Львівської області можуть мобілізувати 600 переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час брифінгу заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Харчук.

Читайте такожВ Україні офіційно розпочалася часткова мобілізаціяВін також зазначив, що за підсумками минулої хвилі мобілізації добровільно увійшли до лав української армії 23 переселенці зі сходу та Криму, які перебували на Львівщині.