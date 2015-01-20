Зі Львівської області можуть мобілізувати 600 переселенців
17:48, 20 січня 2015Суспільство
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У Львівській області станом на сьогоднішній день проживає близько 600 переселенців, які придатні до несення військової служби і можуть бути мобілізовані на загальних підставах.
На Львівщині є 600 переселенців, яких можуть мобілізувати / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час брифінгу заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Харчук.
Читайте такожВ Україні офіційно розпочалася часткова мобілізаціяВін також зазначив, що за підсумками минулої хвилі мобілізації добровільно увійшли до лав української армії 23 переселенці зі сходу та Криму, які перебували на Львівщині.
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