Чиновників Мін'юсту чекають перевірки, звільнення і зростання зарплати

Про це у вівторок в ході прес-конференції в Кабміні розповіла перший заступник Міністра юстиції Наталія Севостьянова.

За її словами, протягом останніх місяців у роботі відомства зафіксовані відсутність мотивації працівників через низьку зарплату, бюрократію, надмірну кількість керівників щодо загальної кількості працівників в системі, подвійне підпорядкування і інші системні проблеми. Для їх вирішення і був розроблений план оптимізації структури, а також будуть створені три нових структурних підрозділів: Комітет реформ, Моніторинговий центр і Кадрова комісія.

Їх робота дозволить реалізовувати нову кадрову політику. Зокрема, буде проведена перевірка ефективності всіх працівників системи юстиції як у центральному апараті, так і на місцях. Після цього планується оголосити конкурс з відбору персоналу на вакантні посади. «Якщо перевірка встановить, що працівник працював належним чином і не був помічений у корупції, він отримає можливість підвищення», - повідомила Н. Севостьянова.

Тестування будуть проводити фахівці Ernst&Young Human Capital. Вони перевірять ефективність роботи керівників системи юстиції за 2014 рік, а для вивільнених посад запропонують нові критерії і профіль вакансій. «Процес відбору буде складатися з декількох частин. Кандидатам потрібно підготувати мотиваційний лист та есе, а також пройти тести на оцінку професійних знань, а також тестування управлінських та лідерських якостей, які необхідні керівникам для забезпечення прозорого управління», - зазначила керівник групи Human Capital компанії Ernst&Young в Україні Ольга Горбановська.

Всі, хто не пройде конкурсний відбір, потраплять в кадровий резерв. Цей пул буде першочерговим при пошуку нових співробітників у майбутньому.

За словами Н. Севостьянової, процес скорочення передбачає збереження нині існуючої зарплатного фонду. Він буде розподілений між працівниками, які будуть працювати вже в оптимізованій структурі та забезпечить збільшення зарплат в системі.

Допомагати Мін'юсту в проведенні реформ будуть грузинські експерти. Кадрову комісію очолить екс-заступник міністра внутрішніх справ Грузії Гія Гецадзе. За словами іншого експерта, екс-глави грузинського Національного бюро виконання (аналог виконавчої служби) Джамбула Єбаноідзе, в Грузії оптимізація структур допомогла скоротити надмірний керівний апарат і знайти нових ефективних фахівців для проведення реформ.