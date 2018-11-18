На Дніпропетровщині прихильники автокефалії штурмували резиденцію митрополита УПЦ МП (фото, відео)
У Кривому Розі Дніпропетровської області група прихильників автокефалії української церкви штурмувала резиденцію митрополита Криворізького і Нікопольського Єфрема.
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"Вони намагалися виламати двері будівлі й викрикували образи на адресу правлячого архієрея Криворізької єпархії за те, що він не підтримує ідею надання томосу Україні", – йдеться у повідомленні прес-служби УПЦ МП.
Один з учасників акції нібито намагався виламати ворота в резиденцію митрополита, щоб пройти на територію. В УПЦ МП також стверджують, що до місця події приїхала поліція, але на інцидент належним чином не відреагувала.
Мітингувальники принесли із собою плакати з гаслами і закликами підтримати автокефалію.
Як повідомляв УНІАН, УПЦ МП не братиме участі у створенні автокефальної церкви.