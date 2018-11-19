Французький режисер Годар відмовився їхати до Росії через Сенцова

Годар вважає, що «не має права» їхати до Росії через умови ув’язнення Сенцова.

Французький режисер Жан-Люк Годар відмовився відвідувати Росію через тримання за ґратами в цій країні українського режисера Олега Сенцова.

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Про це йдеться в заяві Товариства французьких кінорежисерів, передає радіо Свобода. Один із ідеологів французької «нової хвилі» Годар вважає, що «не має права» їхати до Росії через умови ув’язнення Сенцова.

87-річний класик кіно був серед тих діячів світової культури, які в серпні 2018 року виступили на підтримку Сенцова, порівнявши його з Василем Гроссманом, Олександром Солженіциним та іншими «дисидентами комуністичного режиму».

Український кінорежисер Олег Сенцов засуджений у Росії до 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.