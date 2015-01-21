ЗМІ: міністр культури звільнив директора "Софії Київської"

Про це інформує "Українська правда. Життя" з посиланням на прес-службу Міністерства культури. "Відповідний наказ був підписаний 19 січня цього року. Деталі і коментарі найближчим часом будуть опубліковані на нашому сайті", - повідомили виданню у прес-службі.

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Раніше джерела видання повідомляли, що "Кириленко підписав наказ про звільнення директора "Софії Київської" Олени Сердюк". Співрозмовник зазначив, що вона наразі перебуває на лікарняному, тому наказ підписано з формулюванням, що її буде звільнено з першого дня виходу на роботу.

Як відомо, 18 жовтня на території "Софії Київської" обвалилась частина 5-метрової цегляної огорожі 1960-х років.