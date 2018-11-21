Зі скорботою, сльозами та квітами: українці вшанували пам'ять загиблих на Алеї героїв Небесної сотні (фоторепортаж)

Пам'ять загиблих героїв вже вшанували на Алеї героїв Небесної сотні.

Україна відзначає День гідності та свободи.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Саме сьогодні, 5 років тому, колишній прем'єр Азаров заявив, що Україна не підписуватиме угоду про асоціацію з Євросоюзом. Це вивело українців на мирний протест. Чотири роки тому президент своїм указом призначив 21 листопада Днем гідності та свободи.

Читайте такожКерівництво держави вшанувало пам’ять загиблих учасників Революції гідності (фоторепортаж)

Пам'ять загиблих героїв вже вшанували на Алеї героїв Небесної сотні.

Люди почали приходити із квітами від самісінького ранку, однак пізніше приїхали керівники країни, через яких звичайних людей не пускали до тимчасового меморіалу.

Пізніше, коли зняли огородження, люди змогли продовжити вшанування, також був проведений поминальний молебень.