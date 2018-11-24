"Мені там було класно!": заборонена в Україні російська телеведуча зізналася, що хоче повернутися до Києва

Артистка навіть зізналася, що хотіла купити квартиру в Києві до "конфлікту" Росії з Україною, адже їй дуже подобається це місто.

Російська гумористка, актриса і телеведуча Катерина Варнава зізналася в тому, що дуже шкодує про те, що їй заборонено в'їзд в Україну, і вона хотіла б приїхати в Київ за першої можливості.

Про це артистка розповіла в ефірі шоу "А поговорити?" на Youtube.

Артистка навіть зізналася, що хотіла купити квартиру в Києві до "конфлікту" Росії з Україною, адже їй дуже подобається це місто.

"Мені там було класно! Мене там круто приймали і мене там впізнавали й досі мені пишуть, чому я перестала вести цю програму", - говорить ведуча.

Як пояснила Варнава, їй незрозуміло, як можуть "кілька людей" позбавляти можливості артиста приїхати до своїх шанувальників, адже все це робиться заради того, щоб "в дуже складних умовах зробити життя людей краще хоч на секунду".

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Вона також розповіла, як дізналася про те, що їй заборонений в'їзд в Україну.

"У нас був великий концерт у Києві з Comedy Woman. Буквально через кілька годин про це зняли блог (де говорилося про те, що артистки виступали в Криму, - ред.). Це зіграло свою роль. Коли ми виїжджали з Києва, нас викликали на допит, запитали, чи були ми в Криму. І коли ми повернулися в Москву, через день ми дізналися, що уряд прийняв рішення не впускати нас на територію", - розповіла артистка.

Варнава зізналася, що рахує роки заборони (поки пройшов один рік п'ятирічного строку), але коли він закінчиться, то готова знову приїхати "з задоволенням" і за умови, що буде розуміння того факту, що вона не порушує закони України.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року російської зірки Comedy Woman Варнаві заборонили в'їзд в Україну на 5 років.