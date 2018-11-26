Сюрпризи для Риб та приємна зустріч у Скорпіонів: гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку

Астрологи склали гороскоп на тиждень 26 листопада - 2 грудня для всіх знаків Зодіаку.

Що обіцяють зірки, читайте у гороскопі "Фактів". Їхні підказки допоможуть прийняти правильне рішення.

ОВЕН. Намагайтеся не надавати надто багато значення дрібницям, а зосередитися лише на головному. Ви легкі на підйом, тому можете планувати справи, що вимагають великої віддачі. Зайві турботи й клопоти побутового характеру здатні тільки нашкодити.

ТІЛЕЦЬ. Прекрасний період для тих, хто хоче позбутися застарілих комплексів, звичок, що заважають рухатися вперед. Будьте готові до того, що деякі ваші плани виявляться порушені через непередбачені обставини.

БЛИЗНЮКИ. Емоції не повинні отримувати перемогу над вами. Докладіть зусиль до того, щоб приховати їх від оточення. Велика ймовірність, що завдяки підтримці ділових партнерів зумієте істотно поліпшити своє матеріальне становище.

РАК. Власні інтереси доведеться відстоювати часом у цій боротьбі, тому заздалегідь запасіться необхідними навичками, що включають терпіння, такт, готовність до компромісу. У вихідні дні ні в чому собі не відмовляйте.

ЛЕВ. Дорогоцінний час не повинен бути витрачений даремно. Якщо будете спокійно і впевнено слідувати власній інтуїції, то зумієте втілити в життя задумане. Починати нові проекти, що потребують залучення однодумців, зірки зараз не рекомендують.

ДІВА. Очікується багато найрізноманітнішої роботи, тому необхідно обрати пріоритетний напрямок, а щось відкласти до кращих часів. Цілком імовірно, що необхідно буде відстоювати власні інтереси.

ТЕРЕЗИ. Намагайтеся у всьому шукати позитив, й ваші пошуки обов'язково увінчаються успіхом. Не відкидається ймовірність того, що в майбутній період істотно зміниться погляд на деякі цінності. На щастя, все це може позитивно позначитися на вашій подальшій долі.

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СКОРПІОН. Приховані проблеми можуть стати явними, а отже, потрібно приступати до їхнього вирішення, не витрачаючи час на інші справи. У цілому для вас все складається досить непогано, з'являться енергія і бажання працювати. Не відкидається приємна зустріч.

СТРІЛЕЦЬ. Нарешті для вас настає сприятливий період у кар'єрі, але не варто ні на хвилину забувати, що конкуренти не дрімають. Важливо розумно оцінювати свої сили і здібності, спрямовуючи їх у потрібне русло.

КОЗЕРІГ. З боку партнерів можуть спостерігатися порушення зобов'язань — це не повинно стати для вас неприємним сюрпризом. У відносинах з керівництвом можливі деякі складні моменти. Настає час переглянути деякі свої цінності.

ВОДОЛІЙ. Доведеться вникати в різноманітні питання і приймати відповідальні рішення в різних сферах. Зате завдяки цьому зумієте зміцнити свій авторитет. Швидше за все, буде потрібно проявити наполегливість та рішучість.

РИБИ. Перш ніж прийняти остаточне рішення, вам необхідно продумати можливі випадковості. Для вас важливо зараз побачити суть, а не захоплюватися гарним зовнішнім виглядом когось або чогось. Будьте готові до різних сюрпризів.