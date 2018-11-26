Журналісти поспілкувалася з рідними захоплених в Азовському морі українських моряків (відео)

Загалом їх 23, наймолодшому - лише 18.

Журналісти поспілкувалася з рідними поранених в Азовському морі українських моряків.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Загалом їх 23, наймолодшому - лише 18. Що на цю мить відомо про захоплених напередодні росіянами в полон українських моряків - журналісти збирали інформацію.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні і заблоковані. По катеру "Бердянськ" було здійснено чергу на ураження з 30-мм гармати російського сторожового корабля. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.