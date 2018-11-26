Мітингувальники під Радою вимагають розірвання будь-яких відносин з Росією (фото, відео)

Мітингувальники вимагають, щоб депутати, крім військового положення, розглянули сьогодні питання про розірвання будь-яких відносин з Росією, зокрема, дипломатичних і торгових.

Мітингувальники під Радою вимагають розірвання будь-яких відносин з Росією

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

До 300 осіб - представники ВО "Свобода" та "Конгресу українських націоналістів" - в ці хвилини зібралися на площі Конституції перед парламентом і вимагають, щоб депутати, крім військового положення, розглянули сьогодні питання про розірвання будь-яких відносин з Росією, зокрема, дипломатичних і торгових.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко запропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів, скасування виборів не буде.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

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За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що три українських судна, які зрештою захопила Росія в Чорному морі, переслідували 10 кораблів Чорноморського флоту та ФСБ РФ. Всі вони зараз знаходяться у Керчі, 23 моряка перебувають в полоні, троє з них – у лікарні.