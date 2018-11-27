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Воєнний стан на 30 днів: що потрібно знати кожному українцю (відео)

13:01, 27 листопада 2018
Суспільство
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Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні терміном на 30 діб. Діятиме він у 10 областях України, які межують з РФ та Придністров’ям.

Згідно з указом Президента, пропонується обмежити права на таємницю листування, телефонних розмов, а також права на свободу пересування, свободу думки та слова.

Воєнний стан передбачає посилений режим служби та збільшення патрулів. А також зростання кількості контртерористичних заходів. Правоохоронні органи та спецслужби працюватимуть у посиленому режимі.

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У період дії воєнного стану передбачена часткова мобілізація. Також тимчасово заборонено проведення мирних зборів, мітингів, референдумів, страйків. У разі необхідності може бути запроваджена комендантська година. Також може бути запроваджений особливий режим в’їзду та виїзду, перевірки документів, трудова повинність, відчуження майна.

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Новина в сюжеті: Введення воєнного стану в Україні
Теги: #Україна#російська агресія#воєнний стан#українські кораблі у Криму