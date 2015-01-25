У Щасті через обстріл замерзла центральна система опалення: місто залишилося без тепла

Як повідомили у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, в результаті одного із вчорашніх обстрілів Щастя пошкоджено центральний колектор, що подає тепло в житлові будинки, місто залишилося без тепла. Під час ремонту стався новий обстріл, осколками з мінометної міни поранені двоє працівників теплокомуненерго (чоловік і жінка).

Відновити теплопостачання через обстріл не вдалося, впродовж ночі в Щасті було близько 15 градусів морозу, центральна система опалення замерзнула.

Зараз ремонтники розморожують систему в окремих будинках і намагаються подати тепло.

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У прес-службі відзначили, що працівників ремонтних бригад не вистачає, оскільки люди масово виїжджають зі Щастя на безпечні території.

На сьогодні в місті залишилося менш як 5 тис. чоловік (у мирний час тут проживало близько 12 тисяч).

”Теплоелектростанція працює, проте внаслідок одного із вчорашніх обстрілів серйозно пошкоджена лінія електропередач, що веде до Новоайдару, п`ять населених пунктів поблизу Щастя знеструмлені, відновити подачу світла можна буде тільки з 26 січня, оскільки необхідний підйомний кран і вишка”, - відзначив Москаль.